Ospedale di Gavardo, inaugurato oggi (mercoledì) il nuovo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura alla presenza dell’assessore all’ Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Ospedale di Gavardo: una giornata importante

«Oggi è una giornata importante per il Presidio ospedaliero di Gavardo – ha spiegato Gallera – questa inaugurazione è un segno di come Regione Lombardia sta sostenendo il lavoro che voi state facendo. Voi fate l’eccellenza della sanità lombarda a riprova del fatto che a riuscire in questo non sono solo gli ospedali delle grandi città. Lo scorso anno abbiamo investito 200 milioni di euro per l’edilizia sanitaria. Quest’anno a bilancio ne sono stati messi 300milioni. Un segno tangibile di quella che è la nostra filosofia, mettere al centro il paziente passando dalla cura al prendersi cura offrendo una gestione più attenta e umana verso coloro che stanno vivendo una situazione di disagio».

Presenti, tra gli altri, il Direttore Generale Carmelo Scarcella e il direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura GianluigiNobili.

L’articolo completo nel numero di Gardaweek/Montichiariweek in edicola da venerdì 10 gennaio.

