Una folla commossa ha dato oggi l’ultimo saluto a Gianpietro Paderno, ex sindaco, scomparso nei giorni scorsi a 78 anni

Il funerale

Orzivecchi ha così salutato Gianpietro Paderno, ex sindaco (dal 1980 al 1991) del paese. Quella stessa comunità che Paderno ha servito, in qualità di sindaco, per tutti gli anni Ottanta, oggi ha riempito la chiesa parrocchiale per porgergli l’estremo saluto. L’omelia di don Giuseppe Alberti ha ripercorso il contenuto delle letture, scelte dal parroco in quanto emblematiche del destino umano: la pagina della Bibbia sul peccato originale e, dal Vangelo, il dialogo di Gesù in croce con il buon ladrone. “Mi piace pensare che in punto di morte Gianpietro abbia agito come quel ladrone, che abbia avuto l’umiltà di chiedere un posto in Paradiso – ha commentato don Giuseppe – Chi sa affidarsi a Dio ottiene sempre il Perdono: adesso lui è lassù, nel Regno dei Cieli”.

TORNA ALLA HOME PAGE