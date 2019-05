“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” in scena alla scuola dell’infanzia Garibaldi per la festa di fine anno.

Festa di fine anno

Ieri sera festa speciale per i bambini della scuola dell’infanzia Garibaldi di Orzinuovi, tra piece teatrale, performance in inglese e consegna dei diplomi. La mise en scène è stata anche l’occasione per mostrare il lavoro svolto durante il progetto di teatro. “Il progetto teatrale si ripropone di far giocare i più piccoli con il teatro, farli sentire liberi di muoversi sulla scena sotto gli occhi del pubblico amico” ha spiegato in apertura l’attore Mattia Cabrini che da anni segue i piccoli attori in erba.

L’augurio

La pausa estiva è alle porte ed è arrivato il momento per i piccoli di salutarsi, quarantotto di loro a settembre inizieranno una nuova avventura tra i banchi della scuola primaria. “A tutti loro auguriamo di volare sempre più in alto e sentirsi liberi di realizzare tutti i loro sogni” è stato l’augurio delle maestre.

