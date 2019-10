Durante il pomeriggio di festa sono stati consegnati i diplomi ai nuovi membri della grande famiglia della Croce Verde e riconoscimenti a chi raggiunto un traguardo importante

Successo di partecipazione

Si è svolto oggi il consueto appuntamento dello spiedo solidale a sostegno delle attività svolte dalla Croce Verde. Quando la Croce Verde chiama la comunità risponde, lo prova la grande partecipazione registrata che ha visto trecentocinquanta tra parenti, amici nuovi e di lunga data appartenenti al mondo dell’associazionismo orceano, e non solo, riunirsi alla sede della Croce Verde per trascorrere un pomeriggio conviviale.

Non è mancato il momento di grande commozione in ricordo del padre fondatore di questa grande realtà, Angelo Luigi Saurgnani, scomparso a luglio. “Pietra angolare e colonna portante associativa, sia nelle apprezzate vesti di direttore sanitario, che in quelle di presidente era una persona colta, scrupolosa, stimata, benvoluta, seria e quasi istituzionale, la cui sola presenza inculcava sia soggezione sia il senso d’appartenenza al sodalizio” lo ha ricordato il presidente Aldo Maffoni.

La festa è stata anche l’occasione per consegnare i diplomi conseguiti durante l’anno 2018/2019 dalle new entry della grande famiglia della Croce Verde e I riconoscimenti ai volti già noti e che quest’anno hanno raggiunto un traguardo importante. Al fianco del presidente, per la consegna presente anche il primo cittadino Gianpietro Maffoni. “La comunità vi è infinitamente riconoscente per quello che fate, ma non solo le tante associazioni presenti ne sono la prova – ha spiegato il sindaco con sincera ammirazione e gratitudine – Siete una grande forza, col vostro esempio ci trasmette la voglia di continuare nel nostro operato di amministratori”.

