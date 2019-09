Orzinuovi questa mattina ha salutato don Luciano Ghidoni, il curato molto amato dalla comunità, in particolare dai giovani, che si sposterà alla parrocchia di Sarezzo.

La cerimonia

Una pioggia di gente si è riunita per salutare don Luciano, tante le lacrime soprattutto da parte dei ragazzi che sono cresciuti con lui in questi 13 anni di servizio in paese. I ragazzi del settore giovanile hanno animato la Santa Messa. Non sono mancate parole di ringraziamento per il curato che ha contribuito all’importante riqualificazione dell’oratorio.

Presente anche il sindaco Gianpietro Maffoni , l’arma dei Carabinieri e il corpo dei vigili del fuoco oltre ai rappresentanti delle varie associazioni. A seguito della messa, rinfresco alle Canossiane.

