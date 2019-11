Sala gremita ieri sera al teatro Aldo Moro per la serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, In scena uno spettacolo che ha commosso e fatto riflettere.

Il “no” di Orzinuovi alla violenza e alle dipendenze

Una principessa sognatrice come molte, che si autoconvince della normalità del suo menage familiare a fianco il suo “principe” che racchiude in sé un demone difficile da domare, è stato lo spettacolo proposto ieri dalla Asst Franciacorta in collaborazione con il gruppo Alma di Penelope.

Una performance da lasciare senza fiato quella che a preso vita dalle voci narranti di Simona Rosa e Nicola Bracchi che hanno delineato uno spaccato di vita ancora oggi molto diffuso dove la dipendenza da gioco e sostanze porta alla violenza.Un momento di grande impatto che ha commosso l’intera platea, dove presenti non c’erano solo donne ma anche molti uomini.

“Tutti meritano di essere aiutati nessuno va isolato e ucciso nel suo mostro insieme c’è la possiamo fare” è stato l’incitamento di Anna Martinelli, psichiatra della Asst Franciacorta.

