Il pomeriggio di giochi, divertimento e animazione a misura di bambino che ha coinvolto il centro storico si riconferma un successo.

Evento a misura di bambino e non solo

Grande partecipazione per questa quarta edizione di “Orzibimbi”, la kermesse ludico-ricreativa dedicata ai bambini e non solo. Ieri per l’intero pomeriggio il centro storico si è acceso di divertimento grazie alle tante associazioni presenti sul territorio, ai commercianti, alla Croce Verde di Orzinuovi, ai Vigli del fuoco e alla Polizia Locale che si sono messi a disposizione per allestire i vari laboratori che hanno intrattenuto educando i bambini. Un’opportunità tanto unica nel suo genere quanto entusiasmante che ha permesso ai piu’ piccoli di toccare con mano le varie realtà, dare voce alla propria fantasia e condividere il tutto con i propri genitori. Hanno così potuto apprendere giocando ad esempio come fare un dolce o una pizza; mettersi alla prova nei vari giochi di abilità proposti dalle associazioni sportive; mettere in pratica le proprie conoscenze in materia di codice della strada, sfidarsi con giochi da tavolo.

