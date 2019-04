Giornata del verde pulito a Orzinuovi, volontari in azione per ripulire le zone sporche del paese e del Parco Oglio

Programma

La delegazione dei volontari sensibili al rispetto dell’ambiente, capitanati dall’assessore alle politiche educative Fiorenza Gardoni dalle 9.00 è impegnato alla pulizia del paese. Tra loro i ragazzi, i genitori e i docenti dell’Istituto Comprensivo, le rappresentanze dei gruppi NetayursDay, Controllo del vicinato, Parco Oglio Nord e il gruppo Scout Soncino, che ha sposato la causa orceana. Una mattina intensa, quella di oggi, che li vedrà suddivisi in tre gruppi per la raccolta dei rifiuti abbandonati nella piazza e per le vie traverse, nella zona del supermercato Famila e in via Rossa e il parco dall’Oasi dei pensionati, zona degli Arrighini per arrivare a Barco.

Un segnale concreto

“Abbiamo pensato di concentrarci sulla piazza per dare un segnale concreto ai giovani, attraverso la raccolta delle lattine, bottiglie che spesso il sabato sera lasciano per le vie del centro, vogliamo sensibilizzarli e dare l’esempio” ha commentato l’assessore Fiorenza Gardoni.

Patto per l’educazione

L’iniziativa si inserisce all’interno del Patto per l’educazione presentato nei giorni scorsi che guarda all’educazione per una città sostenibile, che porti ad agire, sperimentare nuovi punti di vista per la lettura della realtà ed elaborare soluzioni creative.

Gli appuntamenti di oggi

Ore 12 Pranzo di Comunità al Parco Unità d’Italia, a cui seguiranno alle 14.30 giochi di eco comunità e i laboratori di arti figurative e “lasciamo l’impronta” , con i cani addestrati. Alle 19.30 l’aperi eco e il concerto della band Riciclato ciclo musicale concluderanno il palinsesto di oggi.