Si è svolta stamattina la 15sima festa del Ringraziamento a Orzinuovi. Una manifestazione da sempre molto sentita.

La festa

In 150 sono stati i mezzi agricoli che stamattina hanno sfilato per le vie principali del paese accogliendo l’invito dei “Giovani Agricoltori Orceani”, che da anni tengono viva la tradizione. La carovana è poi arrivata in piazza Vittorio Emanuele II per il momento solenne della benedizione. Il momento clou dei festeggiamenti si èsvolto nello stabile dell’ex asilo delle Canossiane, dove i più di trecento commensali hanno trascorso l’intero pomeriggio brindando alla vita. Non una semplice festa, quella di Orzinuovi, ma un momento conviviale di condivisione con attenzione al bene della comunità. Il ricavato della giornata difatti verrà donato a “Fondazioni riunite onlus”.

