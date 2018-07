Due settimane di full immersion tra giochi, religione e laboratori si sono conclusi all’oratorio di San Michele a Coniolo.

Il grest

Una nuova idea ha animato quest’anno il grest: il laboratorio di cucina. Anche se, diversamente dagli anni passati, è durato una settimana in meno, il grest non ha mancato di stupire e coinvolgere. Entusiasti i bambini e gli adolescenti che tra spiedini di frutta, biscotti e crêpes alla nutella si sono messi nei panni di piccoli chef per condividere il banchetto con gli educatori e i genitori.

Due settimane dunque di full immersion conclusesi in bellezza con la caccia al tesoro e la partecipazione alla tradizionale festa di San Camillo.

