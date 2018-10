Onore ai caduti a Castelcovati per i 100 anni della guerra del 1915-1918.

Onore ai caduti

Pochi minuti dopo le ore 10 di sabato 27 ottobre, numerosi covatesi e non solo hanno partecipato alla parata per l’iniziativa di “Memoria come dovere – 100 anni dalla fine della Grande Guerra“. L’esibizione della fanfara dei bersaglieri di Roccafranca ha aperto l’evento celebrativo. In molti dal piazzale del municipio si sono incamminati a suon di musica in direzione sud, verso il cuore del paese, raggiungendo il monumento ai caduti della piazza.

La pioggia non ferma la parata

Il maltempo ha accompagnato il corteo colorato, con i cappelli degli alpini e dei bersaglieri, gli stendardi delle associazioni e delle diverse realtà solidali e amministrative del paese. La pioggia leggera nel piazzale del Comune è invece caduta copiosa e incessante durante l’inno e l’alzabandiera. Poi i presenti, il sindaco, la autorità, i consiglieri e gli assessori, assieme ai semplici cittadini hanno reso onore ai 238 soldati del paese che hanno tenuto alto l’onore sui diversi fronti di battaglia.

Le diverse iniziative

Non si fermano qui le iniziative in calendario per i 100 anni del conflitto bellico. Il 3 e il 4 novembre saranno previste commemorazioni, spettacoli teatrali, coinvolgimento delle scuole, riconoscimenti ufficiali per i reduci e una messa per i caduti.

La gallery

Sul numero di venerdì 2 novembre del Chiariweek ampio spazio alla fotografica dell’evento. Ecco alcuni scatti in anteprima: