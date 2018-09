Oltre il record, in Valtellina trovato un “porcino alieno”. Pesa 1,2 Kg ed è stato trovato sopra Ponte in Valtellina.

E’ uscito a cercar funghi ma mai si sarebbe aspettato di trovare un porcino di quelle dimensioni. Protagonista della vicenda raccontata dalla nostra testata online GiornalediSondrio.it è un ex pompiere, Gianfranco Pedrotti. Si può tranquillamente affermare che ha trovato più di un fungo da record, per volume e peso.

Il porcino infatti questa volta pesa 1,2 kg. Incredibile ma vero, tanto che il fungiatt non nasconde dove l’abbia trovato: il super porcino è stato scovato sopra Ponte in Valtellina, nei boschi della località San Bernardo, in Provincia di Sondrio. Il luogo preciso però è meglio non svelarlo: la crescita record potrebbe ripetersi anche se un’annata come questa non capita di frequente.

I due precedenti più recenti

La scorsa settimana, sempre in Valtellina, Fabrizio Redaelli residente a Berbenno aveva trovato un fungo del peso di 838 grammi.

Pochi giorni fa Lina Minola con il marito Vincenzo Cavalleri, di Cologno al Serio, nella Bergamasca, erano in vacanza nella zona delle Valli Giudicarie, nel Trentino occidentale e hanno trovato un esemplare di 840 grammi.

Il messaggio del soccorso alpino non poteva essere più chiaro di così:

“In questi giorni gli infortuni, anche gravi o mortali, che riguardano i cercatori di funghi purtroppo sono numerosi e con dinamiche del tutto simili – l’appello del Cnsas – Spesso la causa dell’incidente è la scivolata lungo scarpate impervie per diversi metri, con conseguenze a volte fatali. Bisogna stare attenti!”

QUI TUTTI I CONSIGLI DEL SOCCORSO ALPINO PER EVITARE RISCHI INUTILI

Anche perché sono davvero molti gli interventi in situazioni d’emergenza registrati nelle ultime due settimane, in Lombardia (e non solo).

