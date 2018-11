Maltempo Olimpiadi a rischio? Fontana: “Spero di no”.

Il fatto

Il maltempo che da ormai più di una settimana si è abbattuto sull’Italia e sta mettendo in grave difficoltà la Lombardia, ma soprattutto il Veneto, potrebbe mettere in discussione la candidatura delle due Regioni per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina. L’ipotesi è iniziata a circolare dopo il perdurare delle avverse condizioni meteo e i gravi danni riportati nella zona del Bellunese. Tanto che le due Regioni hanno invocato lo stato di calamità naturale.

Fontana ottimista

“La situazione è grave – ha osservato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai margini del Consiglio di oggi – ma resto fiducioso. E’ evidente che il Veneto ha gravi problemi, ma spero proprio non sia a rischio la candidatura delle Olimpiadi. Del resto, manca tempo. Se sarà questione di risorse, vedremo. Attendiamo”.

