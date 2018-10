Oggi l’ultimo saluto a Simone Boldini

Oggi l’ultimo saluto a Porzano di Leno a Simone Boldini. Verranno celebrati alle 15 i funerali del 69 colto da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta domenica pomeriggio. L’uomo, conosciuto per il suo lavoro da autotrasportatore, è stato trovato sul ciglio della strada per Bagnolo da un passante. Ma per lui non c’era più nulla da fare.

Boldini lascia la moglie Cristina, i figlio Valeria e Lorenzo. Sgomenta anche la comunità della piccola frazione di Porzano per la tragica scomparsa.