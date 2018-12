L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato l’11 dicembre di ogni anno “Giornata Internazionale della Montagna”.

Dal 1992

La Giornata Internazionale della Montagna ha le sue radici nel 1992 con l’adozione del capitolo 13 dell’Agenda 21 “Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development” in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo.

Montagna importante per l’Italia

Per l’Italia si tratta di una ricorrenza speciale. Le montagne costituiscono il 47,5 per cento del territorio italiano ed esse ospitano la maggior parte dei Parchi Nazionali e delle aree protette. Esse, costituite prevalentemente da boschi e foreste, rappresentano i polmoni verdi della nostra nazione, si stima infatti che ,tra le tante funzioni ecosistemiche fondamentali attribuite, assorbino 145 milioni di tonnellate di CO2 eq./anno. Un enorme contributo per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi ha commentato così: “La giornata mondiale della montagna è una delle occasioni per incrementare la consapevolezza sulla importanza dei Parchi e delle Aree protette, che sono luoghi di grande bellezza, di natura, di paesaggi. Luoghi dove, insieme a flora e fauna da tutelare, ci sono comunità operose, territori ricchi di tradizione ed aperti alle innovazioni”.