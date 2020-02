Nuovo Postamat in paese: l’inaugurazione a Castegnato. La cerimonia ufficiale si terrà martedì 11 febbraio alle 11.

Nuovo Postamat in paese: l’inaugurazione a Castegnato

È arrivato anche a Castegnato un ufficio postale automatico aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il celeberrimo Postamat è infatti attivo da qualche settimana e sarà inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità martedì alle 11.

“Si è trattato di un percorso lungo, durato circa un anno e mezzo – ha spiegato il sindaco Gianluca Cominassi – Siamo soddisfatti di poter garantire questo servizio, che renderà le attività più complete e sarà utile sia ai cittadini sia ai dipendenti degli uffici”.

Oltre all’implementazione dello sportello, durante il 2019 sono stati eseguiti anche lavori all’interno e all’esterno dei locali, non solo per rinnovarli ma anche per permettere una migliore fruibilità, ad esempio agli utenti disabili.

TORNA ALL’HOMEPAGE