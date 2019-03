Benedetto da don Alessandro il nuovo mezzo dell’associazione Antea.

Nuovo mezzo per l’Antea

L’Antea corre veloce, in tutti sensi. L’associazione di San Paolo infatti è riuscita ad acquistare un nuovo mezzo, per migliorare il servizio trasporto. E questa mattina, dopo la Messa, c’è stata la benedizione di don Alessandro: presente anche l’Amministrazione comunale che ha ringraziato l’associazione per il grande e disinteressato servizio che l’Antea presta alla cittadinanza.

