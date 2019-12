E’ stata inaugurato venerdì pomeriggio il nuovo mezzo che verrà utilizzato dai Servizi sociali di Capriolo e dall’associazione Agapha.

Nuovo mezzo di trasporto

Il mezzo verrà utilizzato per il trasporto di persone che ne hanno necessità e soprattutto di chi si muove sulla sedia a rotelle.

Il costo è stato nullo per Comune e associazione perché Progetti del cuore, da dove è partita l’inziativa, ha fornito il mezzo in comodato d’uso gratuito all’Agapha per 8 anni. La spese è stata sostenuta da 39 sponsor di tutta la Franciacorta che hanno dato la loro disponibilità.

L’inaugurazione

All’inaugurazione, spostata in Sala consiliare a causa del maltempo, erano presenti i rappresentanti dell’associazione fra cui il presidente Eugenio Battista Zanni, il sindaco Luigi Vezzoli con tutta la Giunta e vari sponsor che hanno creduto all’inziativa.

