Nuovo direttore per il reparto di cardiologia dell’ospedale di Manerbio: ad ottenere l’incarico è stato il dottor Federico Bianchetti.

Un nuovo direttore

L’incarico è stato affidato dopo che la vittoria al concorso tenutosi il 19 novembre. Da oggi, dunque, Federico Bianchetti sarà il nuovo direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale cittadino. Nato a Brescia nel 1959, Bianchetti ha lavorto agli Spedali Civili di Brescia dal 1991, dove ha maturato una vasta esperienza in aritmologia e terapia intensiva cardiologica. Dal 2012 è stato responsabile del

Servizio di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Montichiari. Ora l nuova nomina.

Il commento

“Con questa nomina la Cardiologia avrà una nuova figura che guiderà l’Unità Operativa per cinque anni – ha dichiarato il Direttore Generale, il dottor Peter Assembergs – A novembre si sono svolti anche gli altri concorsi in calendario per le specialità di Medicina Interna, Ostetricia Ginecologia, Ortopedia Traumatologia che ci hanno permesso di nominare 21 medici”.

TORNA ALLA HOME PAGE