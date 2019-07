Nuovo Direttivo per la sala studio: a Chiari il passaggio del testimone dell’associazione. Il momento di incontro ha avuto luogo ieri sera nel quadriportico della biblioteca.

Nuovo Direttivo per la sala studio

Un progetto iniziato nel 2015 tra i dubbi e le preoccupazioni ma che, a quattro anni di distanza, è risultato assolutamente ben riuscito. E’ stato un gruppo di studenti a dare il via all’associazione “Quelli che studiano nella Biblioteca Fausto Sabeo” che si occupa delle aperture straordinarie della sala studio (ex ufficio URP) adiacente alla biblioteca e, ieri, c’è stato il primo passaggio di consegne. Il presidente Giacomo Loschi ha lasciato l’incarico a Luca Longinotti, che per i prossimi anni si occuperà di gestire lo spazio dedicato agli studenti clarensi e non solo. Con lui ci saranno anche Silvia Mutti e Giulia Falsina in veste di consiglieri, Giacomo Santona come tesoriere e Paolo Martinazzi come vicepresidente. L’idea si è poi diffusa in numerosi Comuni del circondario.

TORNA ALLA HOME