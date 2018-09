Nuovo campo polivalente per i giovani di Brandico. L’ex pista da pattinaggio di via Martiri della Libertà verrà trasformata.

Da ex pista di pattinaggio a campo di gioco polivalente a disposizione dei giovani del paese. E’ questo il futuro della struttura situata nel parco pubblico in via martiri della Libertà che, tempo un mese, verrà completamente trasformata. Costruita a metà anni Ottanta, la pista negli anni era stata ricoperta con un strato di gomma e convertita a parco giochi per i bambini più piccoli. Anche lo stato di manutenzione, negli ani, non era mai stato aggiornato. Poi, finalmente, l’illuminazione.

