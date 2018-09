Nuova vita per i negozi sfitti: aperto il bando a Chiari. Tre sono i locali disponibili tra via Cortezzano e via Marengo. Gli spazi saranno utilizzabili per sei mesi in comodato gratuito.

La possibilità di provare ad aprire un’attività, ma anche l’occasione di diminuire i locali sfitti a Chiari. Il Comune ha aperto un bando. Si chiama “Sto@Chiari – Laboratori in vetrina 2018”. Il progetto si riconduce al 2015 quando è stato approvato il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e l’associazione culturale “Temporiuso.net” (gruppo di ricerca del Politecnico di Milano) per l’avvio sul territorio clarense di sperimentazioni di riuso temporaneo di edifici ed aree in abbandono o sottoutilizzate. Tre sono le proposte in questa trance. Due in via Cortezzano e una in via Marengo. Le domande si potranno presentare massimo fino all’1 ottobre.

