Grande successo di presenze ieri sera per l’ottava edizione della notte bianca di Leno. La «Notte della luce» ha richiamato migliaia di persone all’ombra della chiesa parrocchiale, sulla quale sono state proiettate suggestive immagini 3d tramite il video mapping, con un risultato grandioso e stupefacente. La festa è poi proseguita in piazza e per le vie del centro, con artisti di strada, giostre, musica e mercatini. Una festa popolare che ha coinvolto tutte le generazioni.