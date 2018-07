Nonna Bruna di Castrezzato compie 100 anni. Questa mattina anche il sindaco e il parroco le hanno fatto gli auguri al termine della Messa.

Nonna Bruna

Cento anni e non sentirli. Lei è ancora arzilla, bella come un fiore e soprattutto piena di voglia di vivere. Si chiama Bruna De Pietri e l’abbiamo incontrata direttamente a casa sua. Proprio lei ci ha raccontato la sua vita e le sue esperienze. Questa mattina anche gli auguri in chiesa.

