Non si parla d’altro: ormai è «Chiari rocks» mania. Una caccia al tesoro coloratissima sul territorio. L’obiettivo è di trovare i sassi nascosti.

Chiari rocks mania

Non si parla d’altro, ma è «Chiari rocks» mania. Di che cosa si tratta? Beh, se lo chiedono in molti, ma di certo non è passato inosservato il gruppo Facebook dove si svolge tutta l’iniziativa che piano piano sta coinvolgendo grandi e piccini. E’ tutto molto semplice: si tratta di un gioco, una caccia al tesoro, anzi ai sassi, che chiunque può dipingere e nascondere in paese. Ovunque voglia. E che cosa è «Chiari rocks»? E’ il gruppo Facebook dove si posta la fotografia del coloratissimo sasso e soprattutto del luogo dove è stato posizionato. Non si specifica la via, non si danno indicazioni precise. Sarà il prossimo giocatore a dover capire dove il «piccolo tesoro» è stato posizionato. A chi lo trova starà poi il compito di decidere se nasconderlo di nuovo o tenerlo. Attenzione però, qui entra in gioco l’unica regola: se lo si porta a casa lo si deve sostituire con un altro. Bisogna realizzare una nuova opera d’arte e nasconderla in un altro posto per continuare il gioco.

L’idea è di Daniela Catterin

“E’ un’iniziativa divertentissima e creativa, aperta a tutti, ma che di sicuro entusiasmerà bambini e mamme di Chiari . Non è una cosa che ho inventato io, ho trovato il gruppo creato in altre città d’Italia e ho pensato che averne uno anche a Chiari sarebbe stato bello. Tutti i passaggi (il sasso dipinto, il luogo dove è stato nascosto, chi l’ ha trovato, se lo tiene o lo ri-nasconde e tanto altro ancora) vanno documentati con foto e post sul gruppo. Questa caccia al tesoro potrebbe davvero essere divertente: un’alternativa alla televisione, un modo sano di giocare per i più piccoli, ma anche qualcosa da fare nei momenti di svago per gli adulti”, ha spiegato Daniela Catterin, promotrice del gioco e già nota per il suo impegno nel movimento animalista e per aver scritto anche un libro. Non resta dunque che trovare dei sassi «vuoti», dipingerli e correre a nasconderli in giro per la città: i cittadini potrebbero così scoprire anche luoghi segreti!

TORNA ALLA HOME