“Natale 100×100” di SuperEnalotto SuperStar: assegnati 100 premi da 100 mila euro. La dea bendata ha colpito anche a Brescia e nelle zone circostanti.

“Natale 100×100” di SuperEnalotto SuperStar ha assegnato 100 premi

Il Natale è appena passato, ma è certamente ancora viva la sorpresa di chi quest’anno ha ricevuto un regalo diverso dal solito, un regalo inaspettato che certamente si ricorderà per tutta la vita. C’è chi sotto l’albero di Natale infatti quest’anno ha trovato ben più del regalo sognato o della sorpresa tanto desiderata. Grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100”, nel concorso n. 153 di sabato 21 dicembre 2019, sono stati assegnati infatti ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno! Per tutti i vincitori, che abbiano scelto una schedina prestampata o una giocata online, questo Natale sarà per sempre ricordato come il Natale che li ha resi “ricchi” della possibilità di realizzare tanti progetti come estinguere quel faticoso mutuo, comprare l’auto per la moglie o avviare una nuova attività commerciale per il futuro della famiglia.

I paesi con i vincitori

E, chissà, se tutti i vincitori se ne saranno già accorti e stanno già pianificando i progetti da realizzare. Quel che sappiamo già sono i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo sguardo.

Di seguito la mappa dell’Italia fortunata che ha assegnato vincite in ben 16 regioni d’Italia. In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue sul podio al secondo posto pari-merito il Lazio e l’Emilia Romagna, mentre al terzo posto sempre pari-merito troviamo la Puglia e la Campania.

Nel dettaglio:

n. 15 vincite sono le vincite realizzate in Lombardia. Le province baciate dalla fortuna sono state Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Lecco, Monza Brianza, Lodi e Cremona.

Leggi anche: Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti. Due premi anche a Cremona e provincia

n. 7 vincite sono state realizzate in Lazio nelle province di Roma e Frosinone. Sempre 7 sono le vincite realizzate in Emilia Romagna. Le province baciate dalla fortuna sono state: Bologna, Forlì Cesena, Reggio Emilia, Modena e Rimini.

n. 6 le vincite in Puglia nelle province di Lecce, Foggia, Bari e Taranto. Sono sempre 6 le vincite realizzate in Campania nelle province di Napoli, Benevento e Caserta.