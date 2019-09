Mozzon è tornato: a Chiari la presentazione del nuovo libro. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto alla ricerca contro la Sla.

Mozzon è tornato

Sala gremita, come sempre. La curiosità dei clarensi, quando si tratta di lui, non vede l’ora di essere soddisfatta. Lo scrittore Angelo Mozzon è tornato con un nuovo libro. Il settimo. Si chiama «Il bene e il male» ed è stato presentato oggi pomeriggio, alle 17.30, al salone Marchetti di via Ospedale Vecchio. Relatori dell’incontro sono stati Mino Facchetti e Claudio Baroni. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata invece Chiara Facchetti, assessore alla Cultura.

Lo scrittore e la trama

Lo scrittore, nato è a Chiari nel 1952, per anni ha lavorato in banca come ragioniere, ma la scrittura è sempre stata la sua grande passione. I personaggi sono di fantasia, ma la storia si rifà a una rapina avvenuta nelle vicinanze di Chiari nel 1945. Ci furono due morti e un ferito grave. La vicenda si è poi conclusa con l’arresto da parte dei carabinieri e due condanne a morte. Il protagonista della storia è il vicebrigadiere Manopesante… e il racconto è da non perdere. Il ricavato della vendita del libro sarà donato all’Aisla, associazione attiva per la ricerca contro la Sla.

TORNA ALLA HOME