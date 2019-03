L’officina Martelengo a Calvisano (BS) è il partner sicuro e affidabile per la riparazione mezzi movimentazione terra. Oltre ad avere una officina specializzata in mezzi pesanti, veicoli industriali e privati, infatti, ha acquisito nel corso degli anni una particolare specializzazione nella riparazione di mezzi di movimentazione terra.

Movimentazione terra, riparazione per tutte le marche

La ditta, con oltre 30 anni di esperienza sul campo, vanta uno staff composto da seri professionisti del settore e propone una gamma di servizi a 360 gradi. Negli anni l’azienda ha affinato le tecniche relative all’assistenza per macchine movimentazione terra come scavatrici, betoniere, benne impiegate nelle acciaierie, pale e bracci mobili utilizzate nelle acciaierie per la movimentazione delle scorie di acciaieria fredde e calde, mezzi cingolati per cantieri e lavori stradali, mezzi per l’urbanizzazione delle aree…

Si esegue quindi l’assistenza su mezzi di tutte le marche. Le riparazioni possono essere di tipo meccanico, motoristico e idraulico.

Movimentazione terra, l’importanza di una corretta manutenzione

La manutenzione delle macchine movimento terra è una condizione indispensabile per il mantenimento dei mezzi in perfetta efficienza. Nonostante questi veicoli non siano vincolati alle “revisioni” e alle scadenze annuali a cui siamo abituati con automobili e mezzi pesanti, è però importante che siano sottoposti a una corretta manutenzione. Questo permette infatti di prevenire rotture e guasti che potrebbero risultare onerosi (anche solo in termini di costo di trasporto tramite soccorso stradale).

Riparazioni in officina o presso il cliente

Tutti i mezzi movimentazione terra sono i benvenuti nell’officina Martelengo a Calvisano, in via dell’Industria 5. La zona è particolarmente comoda e accessibile anche per mezzi di grosse dimensioni, camion e veicoli industriali di ogni tipo.

Per i clienti già acquisiti, lo staff di meccanici altamente qualificati di Martelengo è disponibile per eseguire riparazioni anche presso il cliente. In questo caso il mezzo viene riparato sul posto.

Per affidarsi all’assistenza Martelengo è possibile contattare l’officina telefonando allo 030-9686554 o scrivendo a info@martelengosrl.it.