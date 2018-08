Il ritrovamento

Dopo due settimane ieri sera il ritrovamento del corpo del cane Kuma, il pastore tedesco, il gigante buono che per tre anni ha condiviso ogni minuto della sua vita tra bambini, animali e persone. Ed è proprio per mano di una persona che la sua vita si è interrotta.

Nel campo vicino al Maneggio San Michele di Bassano Bresciano, a pochi metri da casa, i proprietari hanno ritrovato il corpo di Kuma nascosto da rami secchi e sterpaglie. Sulla testa evidenti segni di percosse.

I proprietari

Sale la rabbia nei proprietari. “Un gesto così vile, crudele e di tale barbarie non può rimanere impunito. Abbiamo sporto denuncia contro ignoti e fatto certificare le cause della morte, faremo tutto il possibile per dare giustizia a Kuma” assicura Alessia Arcari.

La legge