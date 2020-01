Luigi Plebani faceva il fornaio e abitava a Capriolo dove ancora risiede parte della sua famiglia. La sua vita sarebbe potuta andare diversamente se non fosse nato nel 1919. Invece terminò a soli 29 anni nel lager nazista di Mauthausen.

Era il 24 aprile del 1945.

La storia di Luigi Plebani

Fu arrestato nel gennaio del 1944 davanti a tutto il paese, forse per dare l’esempio ai dissidenti. Il giovane si trovava al cinema quando fu avvicinato e ammanettato.

Non se ne conoscono le ragioni. Ufficialmente all’arrivo a Mauthausen era classificato come Schutzhäftling, cioè prigioniero per motivi di sicurezza.

Dopo l’arresto fu portato al carcere di Canton Mombello da dove riuscì ad evadere per poi essere incarcerato nuovamente e subire il trasferimento nel lager.

Rimase nel campo di concentramento per pochi mesi e morì qualche giorno dopo essere stato trasferito in infermeria per insufficienza cardiaca e respiratoria.

Il decesso e il ritorno a casa

Il corpo di Plebani si trova nel cimitero di Mathausen dal 1945.

Ora la famiglia ha deciso di chiedere l’aiuto al Comune per il rimpatrio della salma.

