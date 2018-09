Montirone in festa all’oratorio San Giovanni Bosco. Tantissimi appuntamenti da giovedì a questa sera.

Montirone sta celebrando l’Oratorio di San Giovanni Bosc. E’ stata organizzata in questi giorni una festa dedicata alla struttura dove i bambini e ragazzi praticano le loro attività ricreative e sportive. Si è iniziato giovedì con l’incontro intitolato “Lasciami Vivere” del gruppo Emapesciolinorosso, poi venerdì c’è stato l'”Aperitivo in bianco”, evento rivolto ai giovani dai i 12 ai 20 anni e che dovevano essere vestiti di bianco. Sabato poi spazio alla briscolata e allo spiedo. Stasera è in programma l’animazione con truccabimbi, figure con palloncini, baby dance e “Magic Show” per tutte le famiglie. In questo fine settimana c’è stato anche il torneo di beach volley, e che le finali si giocheranno questa sera. Attivo anche lo stand gastronomico.