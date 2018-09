Si sono svolti oggi a Montichiari i funerali di Santo Fregoni, l’ottantanovenne scomparso improvvisamente mentre si trovava in vacanza a Torre Pedrera frazione di Rimini. Il feretro di Fregoni è entrato in duomo omaggiato dall’Attenti degli Alpini, dei quali era stato per anni presidente.

Anche la CGIL lo ricorda

Presenti al funerale anche alcuni rappresentanti della CGIL di Montichiari di cui Fregoni era stato volontario per 15 anni. Al termine della cerimonia funebre non poteva mancare la commovente Preghiera dell’Alpino.

Il servizio completo e il ricordo degli amici sul prossimo numero di Montichiariweek in edicola venerdì 14 settembre.