Monsignor Verzeletti va in pensione dopo circa 20 anni a Chiari. L’annuncio ufficiale è arrivato durante le funzioni liturgiche di questa mattina.

Monsignor Verzeletti

Una notizia che era nell’aria già da tempo, ma che solo questa mattina è stata confermata. Monsignor Rosario Verzeletti andrà in pensione. Questo sarebbe giù dovuto succedere qualche anno fa quando sono stati raggiunti i limiti d’età, ma il sacerdote, dal suo arrivo nel 2001, ha continuato a servire e guidare la parrocchia di Chiari per quasi due decenni.

Nativo di Travagliato, classe 1941, era stato ordinato nel 1966. Ha ricoperto anche in ruolo di insegnante di Diritto canonico in seminario ed è stato notaio in Curia.

Probabilmente il tutto accadrà a settembre e non mancherà una grande festa per saltarsi e scambiarsi affetto e riconoscenza.

