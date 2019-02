Monopattino elettrico Ikea ritirato dal mercato: il Rapex, un organismo dell’unione europea impegnato nella vigilanza sul corretto funzionamento di tutti i prodotti in vendita nell’Unione Europea, segnala un difetto di livello grave per un problema al monopattino che in caso di rottura potrebbe causare “lesioni”.

Monopattino elettrico Ikea ritirato dal mercato: rischio sicurezza

Ikea sta per procedere al ritiro dal mercato del monopattino elettrico PENDLA a causa di problemi di sicurezza. Quest’ultimo, infatti, potrebbe rompersi all’improvviso, facendo cadere chi lo sta usando. La segnalazione “A12 / 0283/ 19”, nel bollettino Rapex pubblicato il 15 febbraio 2019 si riferisce a “Piede del monopattino non sufficientemente robusto. Il monopattino potrebbe rompersi durante l’uso, provocando la caduta dell’utilizzatore. Il prodotto non è conforme alle prescrizioni della direttiva sui veicoli a due ruote. Questo potrebbe aumentare il rischio di un incidente”.

Ikea, ha ricevuto alcune segnalazioni relative a incidenti di questo tipo, in cui gli utilizzatori hanno riportato ferite lievi. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda solo il monopattino elettrico PENDLA in questione. Sulla base delle conoscenze attuali, tutti gli altri prodotti Ikea non comportano alcun rischio.

TORNA ALLA HOMEPAGE