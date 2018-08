Mondiali di arrampicata: argento per il mairanese Andrea Zappini, lo “spiderman” della bassa bresciana.

E’ una passione cominciata in tenera età, ma che in poco tempo lo ha portato a toccare le vette di tutta Europa. E, per ultima, quella della vasta Russia. Andrea Zappini, 15enne di Mairano, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati mondiali di arrampicata di Mosca: una grande soddisfazione che ha coronato brillantemente il sudore, la fatica e i sacrifici fatti per inseguire il suo sogno e arrivare sempre più in alto.

