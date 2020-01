Il Comune di Palazzolo e la società Be Charge srl hanno firmato il protocollo d’intesa per l’installazione di cinque colonnine per le auto elettriche.

Mobilità sostenibile: arrivano cinque colonnine elettriche e un’auto per i cittadini

A settembre il capogruppo dei Mos (lista civica minoranza), Alessandro Mingardi, aveva presentato una mozione su questo tema. Documento che era stato votato all’unanimità dai consiglieri comunali. Ora l’Amministrazione comunale, dopo un’attenta analisi, ha firmato il protocollo d’intesa con la società Be Charge srl. Non verranno installate solo cinque colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ma verrà messa a disposizione del Comune un’auto. Mezzo che, fuori dall’orario dei dipendenti dell’Ente, potrà essere prenotata e usata anche dai cittadini. Una notizia significativa per quanto riguarda la lotta all’inquinamento e di conseguenza la salute dei cittadini. Un passo importante verso la mobilità sostenibile. Per il Comune, inoltre, è un’operazione a costo zero.

Come funziona?

Le infrastrutture saranno alimentate con energia verde 100%, prodotta da impianti rinnovabili e certificata. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento. Stante la pubblica utilità delle infrastrutture di ricarica, il Comune di Palazzolo sull’Oglio metterà disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’installazione delle colonnine per tutta la durata del protocollo d’intesa, ma non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, in quanto tutti gli oneri, saranno a carico di Be Charge s.r.l.

I commenti

“È un intervento e un servizio sul quale stiamo lavorando da tempo – ha dichiarato il sindaco Gabriele Zanni – oggetto anche di una mozione consigliare approvata all’unanimità, che va nella direzione di una mobilità elettrica e sostenibile e quindi del rispetto ambientale, oltre che riduzione emissioni. A breve speriamo di poter attivare anche la messa a disposizione del Comune e dei cittadini di un’auto elettrica, con una formula simile al car-sharing, con il pagamento per gli utenti delle sole spese di noleggio”.

“L’Amministrazione comunale infatti – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia e Ambiente Francesco Marcandelli – sta concludendo l’iter di aggiudicazione del servizio di noleggio di auto elettrica che sarà a disposizione dell’Amministrazione comunale negli orari di servizio degli uffici e sarà poi reso disponibile all’utilizzo dei privati cittadini, nelle fasce orarie residue. L’utilizzo da parte dell’Amministrazione sarà coperto dai costi del noleggio. In caso di utilizzo da parte del privato cittadino, il Comune avrà un beneficio in termini di parziale rimborso economico, secondo il principio del “revenue share”. Il servizio sarà collegato alla rete regionale E-vai di mobilità condivisa che comprende oltre 100 punti sul territorio lombardo e il collegamento con principali aeroporti e stazioni ferroviarie. I cittadini potranno anche usufruire del servizio di prenotazione e noleggio di un’auto aggiuntiva tramite la ditta aggiudicataria, che potranno riconsegnare a Palazzolo sull’Oglio o in altri punti E-vai. La consegna stimata del mezzo è nel mese di aprile a seguito dell’installazione delle colonnine elettriche”.

