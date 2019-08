E’ giunto quasi al termine il tour Miss Italia Lombardia in questa 80esima edizione del Concorso Miss Italia. Giovedì 8 agosto 2019 tutte le ragazze titolate in partenza per le prefinali a Mestre sfileranno al Ristorante Casa Bianca di Calcinatello, in Provincia di Brescia.

Miss Italia 2019

L’agente regionale della Lombardia Alessandra Riva in collaborazione con Adolfo Peracchi presidente di FIAM Aeromodellismo, hanno deciso, in occasione dell’importante evento a porta internazionale, del Campionato del Mondo per Modelli Acrobatici FAI F3A 2019, di organizzare la presentazione alla stampa delle finaliste lombarde 2019.

Le nove finaliste lombarde

Sono Iryna Nicoli, 20 anni, di Lanzo d’Intelvi (Co), Martina Pagani, 20 anni, di Beregazzo con Figliaro (Co), Giorgia Ubbiali, 21 anni, di Dalmine (Bg), Sara Conti, 19 anni, di Albano Sant’Alessandro (Bg), Gaia Trussardi, 21 anni, di Clusone (Bg), Mariagrazia Donadoni, 18 anni, di Caprino Bergamasco (Bg), Sofia Plescia, 18 anni, di Milano, Alessia Pasqualon, 22 anni, di Cassina de’ Pecchi (Mi), Carolina Stramare, 20 anni, di Vigevano (Pv).

Madrina made in Bs

Avranno l’occasione di farsi conoscere durate tutta la serata, dove si esibiranno, sfileranno e sarà possibile anche fare domande.

Madrina della serata sarà Melissa Arici, finalista televisiva nazionale nel 2014 e modella professionista. Originaria di Calcinato (BS), risiede ora a Lonato del Garda (BS).

Verso la finalissima

Il 24 Agosto al Golf Club Franciacorta (BS) si svolgerà la finalissima di Miss Lombardia 2019, titolo importante perché quest’anno l’eletta va direttamente alla finale televisiva del 6 settembre.

Grande novità di quest’anno è il ritorno del concorso su Rai Uno con 80 finaliste televisive, come omaggio all’anniversario del Concorso. Prefinali a Mestre 26 – 29 agosto, finali a Jesolo 30 agosto – 6 settembre.