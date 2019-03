Mille colori e musica per la maxi sfilata di Carnevale a Chiari. E’ partita da San Bernardino alle 14 e sta percorrendo la città.

Mille colori e musica per la maxi sfilata di Carnevale a Chiari

Tutti insieme, non manca proprio nessuno. Mille colori e musica stanno caratterizzando il Carnevale clarense. I personaggi in maschera, ma anche tanti giovani e famiglie, si sono presentati a San Bernardino dove si sono riuniti i carri e i più piccoli hanno immediatamente preso posto. Dai salesiani, i papà e i volontari hanno costruito quello per i “cattivi”, come i Mangiamorte di Harry Potter e i buoni, gli “Avengers”. Ma non mancava nemmeno la Banda Bassotti con più di 50 componenti sempre del gruppo “Samber”.

Al Centro Giovanile 2000 protagonisti sono stati gli adolescenti. Loro hanno costruito i carri di Hotel Transilvania dove stanno sfilando i più piccini da vampiri vestiti. Il conte Dracula? Ovviamente è don Pierluigi Chiarini!

Musica e balli con “Hangar Sangio” costruito dai volontari della frazione. La grande famiglia del San Giovanni ha colpito ancora e ha incantato tutti a ritmo di “CandyMan”. Fantastici anche i costruttori edili e la famiglia Alborghetti in versione Super Mario!

