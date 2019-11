Microeditoria del Fumetto: é tutto pronto per Orzinuovi. L’evento è in calendario per domenica, alla Rocca. Ci saranno tantissimi appuntamenti da non perdere!

Microeditoria del fumetto è una giornata dedicata a fumetto e illustrazione, nata dalla collaborazione fra MalEdizioni, Festival Tra le Nuvole, Comune di Orzinuovi e Rassegna della Microeditoria. Mostre, incontri con gli autori e una mostra mercato delle autoproduzioni e della piccola editoria di fumetto sono solo alcune delle cose che succederanno domenica alla Rocca di Orzinuovi, dalle 10 alle 19.30.



L’intento della Microeditoria del fumetto è dare modo a tutti di conoscere il mondo del fumetto e dell’illustrazione, il festival accoglie nella mostra mercato oltre trenta fra microproduzioni indipendenti, piccoli editori e collettivi d’illustratori, mettendo l’accento su ricerca e sperimentazione, su ciò che di dirompente e di nuovo bolle nella grande pentola del fumetto.

Quest’anno gli ospiti principali del festival saranno il regista Bruno Bozzetto, papà del cinema d’animazione italiano, e Grégory Panaccione, illustratore e fumettista di fama internazionale. All’interno della area mostre ci sarà spazio, fra gli altri, per i lavori di due artisti conosciuti in tutto il mondo, la coreana Tomi Um e il croato Igor Hofbauer, e di autori italiani come Marino Neri, Chiara Abastanotti e Loputyn.

La Microeditoria del fumetto, giunta alla sua terza edizione, è curata da Nadia Bordonali e Luigi Filippelli di MalEdizioni, con il supporto di Mattia Ferri, e si sviluppa dall’esperienza maturata in nove anni di Tra le Nuvole, festival di itinerante di fumetto e illustrazione. Altri partner del festival sono il Cineforum di Orzinuovi, Startlab, Rete Bibliotecaria Bresciana, Strane Dizioni, Matrici Aperte, Cooperativa La Nuvola. Tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero e gratuito.

PROGRAMMA

MOSTRA MERCATO

H 10.00 – 19.30

Mostra mercato delle autoproduzioni e della piccola editoria di fumetto.

Un’occasione unica per scoprire tutto ciò che ha da offrire il mondo del fumetto indipendente con collettivi artistici, illustratori e riviste sperimentali.



MOSTRE

SERIGRAFIE VERSO ORIENTE

con stampe serigrafiche di STRANE DIZIONI feat. TOMI UM (KOR) + IGOR HOFBAUER (CRO) e MATRICI APERTE feat. KEITA NAKASONE (ITA/JPN)

Un mostra serigrafica che vuole proporre un viaggio visivo verso oriente attraverso la collaborazione con due serigrafie che si occupano di stampa d’arte

SOLA NEL BOSCO

con l’illustratrice JESSICA CIOFFI in arte LOPUTYN

Mostra personale della giovane illustratrice e fumettista Jessica Cioffi, uno dei nomi più interessanti fra i giovani talenti del fumetto bresciano



PICCOLO ATLANTE DEL PERDERSI E RITROVARSI

con l’illustratrice e scultrice SILVIA TRAPPA

Un viaggio lungo e condiviso che ha portato un gruppo di giovani ragazzi a perdersi per le vie di una città e a ritrovarsi tra le colonne di “Matrici Aperte” per raccontare l’esperienza con parole e immagini. Compagni di viaggio La Nuvola e Silvia Trappa che hanno unito i pezzi al fine di creare questo Piccolo Atlante

UN’IMMAGINE COORDINATA PER FAHRENHEIT 451 DI RAY BRADBURY

con l’illustratore e designer LORENZO FANTETTI

Nel suo essere espressione di un potere autoritario e repressivo, a cui i servili cittadini devono dare massima fiducia e collaborazione, il Corpo di vigili del fuoco di Fahrenheit 451 (romanzo di Ray Bradbury del 1953) costruisce la propria propaganda con gli strumenti della comunicazione visiva, la corporate identity e la diffusione pervasiva di un vero e proprio brand. Il progetto in mostra espande visivamente la narrazione fantascientifica con un universo grafico speculativo e fittizio, indagando le contraddizioni etiche delle identità visive coordinate



DIVIETO D’AFFISSIONE

mostra d’illustrazione negli spazi per le pubbliche affissioni con opere di CHIARA ABASTANOTTI e MARINO NERI

PRESENTAZIONI

H 11.00

Presentazione della mostra PICCOLO ATLANTE DEL PERDERSI E RITROVARSI con la scultrice e illustratrice SILVIA TRAPPA

H 15.00

ROBERTO BAGGIO • CREDERE NELL’IMPOSSIBILE

presentazione del fumetto sul Divin Codino, pubblicato da BeccoGiallo Editore, con lo sceneggiatore MATTIA FERRI e il disegnatore NICOLÒ BELANDI



H 16.30

ABBANDONARE LA STRADA MAESTRA

un confronto tra le fumettiste LOPUTYN e IRIS BIASIO , per raccontare di sentieri inesplorati e crescita



H 18.00

IL RITORNO DI VIP, MIO FRATELLO SUPERUOMO: dall’animazione al graphic novel

con il regista BRUNO BOZZETTO e il disegnatore GRÉGORY PANACCIONE

Presentazione del libro Minivip & Supervip – Il mistero del Via Vai (Bao Publishing)

EVENTI OFF: ASPETTANDO LA MICROEDITORIA DEL FUMETTO

CINEFORUM TRA LE NUVOLE Tre mercoledì di cinema in attesa del festival, in collaborazione con Cineforum Orzinuovi

Ore 20.45 presso il Centro Culturale Aldo Moro, Via Palestro 17, Orzinuovi PROIEZIONI

13 NOVEMBRE – LITTLE MISS SUNSHINE

20 NOVEMBRE – VIP, MIO FRATELLO SUPERUOMO

27 NOVEMBRE – IL TRENO PER IL DARJEELING

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEL LABORATORIO DI FUMETTO

22 NOVEMBRE

H 18.30 > Biblioteca comunale di Orzinuovi

In collaborazione con Startlab

