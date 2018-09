E’ stato siglato il provvedimento regionale che dispone l’approvazione del riparto di 500mila euro a favore delle Comunità Montane per sostenere l’agricoltura in aree di montagna.

Il sostegno alle Comunità Montane

“L’agricoltura di montagna serve a garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio montano – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi – Ma anche a conservare le praterie ad alto valore naturalistico e a incrementare la biodiversità vegetale e animale. Va dunque

valorizzata sia nell’ottica della specificità locale sia in quella della promozione dei prodotti agroalimentari. Per questo Regione Lombardia vuole essere regista tra tutte le realtà del territorio per concordare priorità e modalità di intervento”.

I beneficiari

Beneficiarie del riparto sono le Comunità Montane lombarde in proporzioni diverse:

Alta Valtellina – 29.353,18 euro

Laghi Bergamaschi – 28.112,12 euro

Lario Intelvese – 9.220,94 euro

Lario Orientale – Valle San Martino – 12.288,87 euro

Oltrepo’ Pavese – 36.185,69 Euro

Parco Alto Garda Bresciano – 15.492,55 euro

Piambello – 12.739,42 euro

Sebino Bresciano – 2.158,04 euro

Triangolo Lariano – 15.025,43 euro

Valchiavenna – 24.751,59 euro

Valle Brembana – 29.332,38 euro

Valle Camonica – 53.591,61 euro

Valle Imagna – 10.863,46 euro

Valle Sabbia – 13.539,88 euro

Valle Seriana – 40.273,36 euro

Valle Trompia – 13.696,88 euro

Valli del Lario e del Ceresio – 19.439,36 euro

Valli del Verbano – 10.623,27 euro

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – 18.240,49 euro

Valtellina di Morbegno – 35.879,73 euro

Valtellina di Sondrio – 41.023,85 euro

Valtellina di Tirano – 28.167,90 euro

