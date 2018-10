vvistato anche in Lombardia, un bolide, ovvero un meteorite, è diventato protagonista sui social

Meteorite al Nord: era un bolide

Ieri sera, mercoledì 24 ottobre 2018, alle 18.45, in molti, da Roma alle Alpi, hanno visto un “bolide” (una meteora di elevata luminosità) passare a velocità sostenuta. In molti l’hanno descritto come una macchia luminosa e circolare che sfrecciando lasciava una scia luminosa che ai più è sembrata di colore verdastro. Nessun boato, il meteorite ha suscitato solo tanta curiosità mista a stupore.

Forse un pezzo della cometa di Halley

Sicuramente si è trattato di un elemento di dimensioni importanti appartenente allo sciame meteorico delle Orionidi, che ha vissuto il suo picco in questi giorni. Si tratta di passaggi molto veloci di materia residuale proveniente dalla cometa Halley.

Il tutto durante un caldo tramonto “estivo”

Ieri è stata una giornata con un caldo davvero eccezionale e temperature superiori alla norma anche di oltre 12 gradi: complice il vento caldo e secco, le temperature hanno sfiorato i trenta gradi. E le particolari condizioni atmosferiche hanno regalato un cielo con colori accesissimi come è stato ampiamente documentato sui canali social da numerosi appassionati.

