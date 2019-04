La protezione Civile della Lombardia ha diramato un avviso di criticità moderata per vento forte e criticità ordinaria rischio idrogeologico da mezzanotte di giovedì 4 aprile 2019, anche nell’area di Brescia.

Scatta l’allerta

A Brescia l’allerta sarà moderata per rischio idrogeologico in Valcamonica, per vento forte nella zona dei laghi e delle Prealpi orientali, mentre nell’alta pianura orientale la criticità sarà ordinaria (e quindi inferiore alla moderata) solo per il vento.

LEGGI QUI IL BOLLETTINO REGIONALE

La situazione bresciana

La pioggia proseguirà nel bresciano per tutta la giornata di oggi, proseguendo anche nella notte. Domani però le precipitazioni saranno già un ricordo con il sole che dovrebbe spuntare dal primo pomeriggio. Cielo poco nuvoloso per sabato.

Secondo le previsioni di questi giorni, ancora non del tutto attendibili, la pioggia dovrebbe tornare all’inizio della settimana prossima.

LEGGI ANCHE: Crisi idrica: ecco la proposta dal tavolo di Regione Lombardia

Le previsioni lombarde per venerdì e sabato

Ecco quanto previsto dall’Arpa Lombardia per le prossime giornate in Lombardia:

Fino al primo mattino di venerdì nuvolosità a tratti estesa, specie sui settori orientali, quindi ampie schiarite a partire da ovest. In giornata poco nuvoloso con addensamenti sparsi a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni già dal mattino sui settori orientali residue deboli, anche a carattere di rovesci, nevose oltre 1000 metri circa. In giornata non escluse deboli a ridosso dei rilievi e anche a carattere di breve rovescio, altrove assenti.

Sabato le precipitazioni saranno assenti il tempo sarà poco nuvoloso o velato per passaggi nuvolosi frequenti da sud a nord.

TORNA ALLA HOME PAGE