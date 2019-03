Piove, o per meglio dire pioviggina da questa mattina nel bresciano e il calo delle temperature c’è stato.

Pioggia contro l’inquinamento

Le precipitazioni, seppur decisamente non abbondanti stanno facendo tirare un “sospiro di sollievo” su diversi fonti a partire dalle condizioni dei corsi d’acqua e proseguendo con i livelli di inquinamento atmosferico che dovrebbero calare con queste condizioni meteo, senza infine dimenticare l’agricoltura fortemente compromessa dalla siccità.

Per non parlare della colonnina di mercurio che è tornata ad attestarsi su valori simili a quelli della media stagionale dopo l’ondata di caldo anomalo dei giorni scorsi. Ma come andrà questa settimana? ecco le previsioni meteo.

Le previsioni meteo

“Dopo una lunga fase di tempo stabile e asciutto, nel corso della giornata odierna avremo il transito di un fronte freddo sull’Europa centrale che sfiorerà la nostra regione, portando un breve peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge sul sito del Cento Meteo Lombardo – Successivamente, tra domani e la prima parte di mercoledì, temporaneo ritorno di tempo stabile seguito da un nuovo peggioramento da ovest tra mercoledì sera e giovedì”.

Clicca qui per tutti i dettagli

La situazione di oggi per Arpa

Stato del cielo: aumento della copertura nuvolosa per nubi a quote medio basse a partire dalla Pianura Occidentale, in graduale estensione a tutta la regione fino a molto nuvoloso o coperto ovunque. In serata copertura in rapida attenuazione a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: deboli, al mattino settori occidentali di debole intensità, anche a carattere di pioviggine, nel pomeriggio più intense e in estensione al resto della regione, con maggiore probabilità alle aree alpine e prealpine. Limite neve oltre i 1400 – 1600 metri. In esaurimento in serata.

Temperature: massime in lieve o moderato calo, in intorno a 16 °C.

Zero termico: intorno a 2500 metri, in abbassamento fino a quote fra 1600 e 2000 metri.

Venti: deboli dai quadranti occidentali con qualche rinforzo, fino a moderati o forti da sudovest alle quote più elevate specie su Appennino Pavese.

Domani

Stato del cielo: fino al mattino residua nuvolosità su Pianura e Appennino, altrove sereno o al più velato; dal pomeriggio in prevalenza sereno ovunque, qualche nube nuovamente in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza notevoli variazioni, massime in leggero aumento.

Zero termico: intorno a 1600 metri, in leggera risalita.

Venti: dai quadranti occidentali, in pianura deboli o a tratti moderati, in montagna da moderati fino a forti alle quote più elevate.

Altri fenomeni: nessuno.

I prossimi giorni

Mercoledì copertura nuvolosa in aumento, precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da meridione in montagna. Giovedì molto nuvoloso con probabili precipitazioni, per lo più deboli. Temperature in aumento nei minimi, stazionarie o localmente in calo nei massimi. Venti in Pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o moderati meridionali.

