Fuori le giacche: arriva il primo freddo. Nel fine settimana in Lombardia saremo ancora “graziati” con sole e un lieve calo delle temperature che rimangono gradevoli. Ma da lunedì la colonnina di mercurio va giù….

Il week end

Secondo Arpa Lombardia infatti Un promontorio anticiclonico con massimi sull’Europa centrale coinvolge marginalmente anche la nostra regione garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sino alla giornata di domenica. Le deboli correnti settentrionali che scorrono lungo il bordo dell’alta pressione favoriranno un lieve e graduale calo delle temperature ed un rinforzo dei venti nel fine settimana.

La situazione di oggi

Stato del cielo: generalmente sereno o poco nuvoloso con nubi basse al primo mattino sulla bassa pianura, ma in rapido dissolvimento; addensamenti isolati durante il pomeriggio su Alpi e Prealpi orientali, in serata transito di velature sottili su tutta la regione.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra 9 e 14°C, massime tra 20 e 24 °C.

Zero termico: intorno a 3500-3700 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli di direzione variabile, possibili brezze nelle valli e sui laghi.

Altri fenomeni: foschie dense e locali banchi di nebbia possibili al primo mattino sulla bassa pianura

Domani

Stato del cielo: in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti irregolari al mattino, che saranno più isolati e confinati alle Prealpi centro-orientali nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 12°C, massime intorno a 21°C.

Zero termico: intorno a 3200-3400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da nord con rinforzi lungo le creste alpine di confine.

Altri fenomeni: foschie dense al primo mattino possibili sulla bassa pianura.

Domenica

Stato del cielo: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti più probabili lungo la fascia prealpina e sulla pianura orientale, specie dalla serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in leggera diminuzione.

Zero termico: in temporaneo rialzo a 3800 metri circa.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile con rinforzi dalla sera sui settori orientali, in montagna moderati da nord con raffiche anche forti lungo le creste alpine di confine.

La tendenza per la prossima settimana

Lunedì 22 transito di nubi da est con brevi e isolati rovesci possibili su alta pianura e Prealpi, temperature in sensibile calo nei valori massimi, venti in netto rinforzo. Martedì 23 prevalenza di sole con annuvolamenti possibili verso sera, temperature in sensibile calo nei valori minimi, venti in temporanea attenuazione.