Ferragosto si avvicina e in vista di pic-nic, pranzi all’aperto e festeggiamenti in molti iniziano a chiedersi se il tempo sarà clemente o ci sono in agguato brutte sorprese. La risposta definitiva ancora manca ma gli esperti iniziano ad abbozzare qualche previsione. In base agli ultimi aggiornamenti la settimana di Ferragosto dovrebbe aprirsi con tempo ancora buono ma con l’anticiclone afro-mediterraneo presto disturbato da infiltrazioni più instabili nordatlantiche. Secondo gli esperti di 3bmeteo.it una prima perturbazione dovrebbe attraversare le nostre regioni settentrionali tra lunedì e martedì con fenomeni localmente anche di moderata o forte intensità a ridosso dei rilievi. Qualche fenomeno si spingerà, martedì, più a Sud coinvolgendo parte delle regioni centrali con fenomeni soprattutto sui settori tirrenici.

Previsioni per mercoledì 15 agosto

Ancora piuttosto incerta la prognosi per il giorno di Ferragosto. Quando il fronte instabile dovrebbe muoversi verso Levante attraversando la Penisola balcanica. La sua coda potrebbe tuttavia lambire le nostre regioni centro meridionali mentre lascerà spazio a un graduale miglioramento al Nord e sulle Tirreniche centro settentrionale a partire da Ovest. Alcuni modelli tuttavia mostrano una perturbazione molto più lenta, che quindi potrebbe avere conseguenze sul Nord Italia anche per il giorno di Ferragosto.

La seconda parte della settimana dovrebbe essere invece più stabile e soleggiata, salvo qualche sporadico temporale sui rilievi. Per quel che riguarda il caldo dovrebbe sicuramente risultare meno intenso dei giorni scorsi quando soprattutto al Nord, le temperature hanno superato i 37/38 gradi.