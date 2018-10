L’ombrello, almeno per i prossimi giorni non servirà. Secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia infatti non pioverà sulla nostra regione. I venti saranno generalmente deboli in pianura e le temperature minime e massime saranno in lieve calo, ma comunque superiori alle medie stagionali con superamenti della soglia dei 20 gradi.

La situazione di oggi

Stato del cielo: tra notte e primo mattino nubi basse o possibili nebbie sulla bassa pianura centro occidentale e annuvolamenti irregolari sui settori di montagna, in parziale dissolvimento nel corso della mattinata; dal tardo pomeriggio transito di velature e in serata aumento della copertura nuvolosa, più marcatamente sulle Alpi.

Precipitazioni: assenti, o al più deboli locali, poco probabili, sui rilievi.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime a circa 11°C, massime attorno a 22°C.

Zero termico: a circa 2700 metri fino al pomeriggio, quindi in rialzo a 3200 metri.

Venti: in pianura e montagna deboli variabili

Le previsioni meteo per domani

Stato del cielo: da poco a irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, nuvolosità in aumento dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo.

Zero termico: circa a 3500 metri, in calo in serata.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli da nord.

Mercoledì

Mercoledì irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in pianura calmi, in montagna deboli da nord. Giovedì da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni assenti o poco probabili. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in pianura e montagna deboli prevalentemente da nord.

