Previsioni meteo: tempo stabile, secco e decisamente mite per un potente anticiclone subtropicale sull’Europa. Attenzione a locali nebbie in Valpadana e nubi basse sulle tirreniche, con qualità dell’aria in peggioramento. Tra venerdì e il weekend In Lombardia l’aria si farà più fresca.

Previsioni meteo: ancora belle giornate sulla Lombardia

Sono giorni di clima primaverile in Lombardia. Merito dell’anticiclone subtropicale che da giorni staziona su gran parte d’Europa e in particolare sugli Stati centro-occidentali, dove di fatto l’Inverno si è improvvisamente assopito.

Non solo in Italia: le temperature si sono fatte decisamente più gradevoli – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara in Francia – ad esempio, dove nei giorni scorsi si sono toccati anche i 20 gradi.

Niente pioggia fino a venerdì

“Anche la nostra Penisola risente della presenza dell’alta pressione con tempo stabile e secco, in particolare proprio in quelle regioni che invece avrebbero bisogno di pioggia, come il Centronord” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Poche novità fino a venerdì con anticiclone dominante ma anche nebbie o nubi basse sulla Valpadana e nuvolosità marittima che potrà sporcare i cieli di Liguria e regioni tirreniche. Il tutto in un contesto termico decisamente mite durante le ore diurne, quando le massime potranno superare punte di 14-16°C; marcate escursioni termiche dunque con la notte, quando i valori minimi potranno invece portarsi intorno allo 0°C in particolare sulle aree interne del Centronord. Da segnalare anche un notevole peggioramento della qualità dell’aria, specie nei grandi centri urbani del Nord, nonché il caldo anomalo per il periodo in montagna, con zero termico anche oltre i 3000m sulle Alpi.”

Poi clima più frizzante

Tra venerdì e il prossimo fine settimana una intensa ondata di freddo interesserà Russia, Ucraina e Balcani, dove si attende un tracollo termico con rovesci di neve anche in pianura. Marginalmente sarà interessata anche l’Italia, in particolare il Sud e il medio versante Adriatico, dove si potrà avere qualche locale rovescio nevoso anche a quote basse e un generale calo delle temperature sotto sostenuti venti di Grecale. Rimane secco invece sul resto della Penisola, pur in un contesto climatico più freddo rispetto ai prossimi giorni. Questa evoluzione rimane comunque in fase di analisi e necessita di ulteriori conferme data anche la distanza temporale” – concludono da 3bmeteo.com