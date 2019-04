La funzione è stata celebrata nell’azienda agricola Foglia in via Rudiano.

Messa per i lavoratori a Chiari celebrata in un’azienda agricola

Come ogni anno le Acli, in collaborazione con l’Anmil e quest’anno anche con il sostegno di Coldiretti, hanno organizzato questa serata a ridosso della Festa dei lavoratori. Una Messa per esaltare la dignità di tutti gli uomini e le donne, di tutti i lavoratori. Presenti in via Rudiano il sindaco Massimo Vizzardi e altri volti noti della politica locale. La funzione è stata celebrata dal parroco don Gian Maria Fattorini e dal curato don Pierluigi Chiarini. Un momento molto importante per numerose famiglie.

TORNA ALL’HOMEPAGE