Mercatini in attesa di Santa Lucia a Gambara. Un bellissimo momento per vivere al meglio l’Immacolata.

Oggi in via Garibaldi a Gambara si sono tenuti i mercatini in attesa di Santa Lucia. Commercianti, hobbisti e artigiani si sono riuniti per le strade per rallegrare adulti e bambini, attraverso giochi ed intrattenimento. Santa Lucia ha percorso il viale a bordo di un carretto trainato da un asinello,distribuendo caramelle a tutti i presenti.

