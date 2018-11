Meravigliosa la Festa del ringraziamento a Pontoglio. Questa mattina l’evento che ha coinvolto centinaia e centinaia di persone.

Agricoltori riuniti per ringraziare il signore per i frutti della terra. Attesissima, si è tenuta questa mattina la tradizionale Festa del ringraziamento di Pontoglio conosciuta in tutta la provincia di Brescia. Anche quest’anno, centinaia di trattori e di persone si sono ritrovati per questo importante e sentito appuntamento. Dopo la sfilata tra le vie del paese, immancabile la cerimonia religiosa celebrata dal parroco don Angelo Mosca che poi fuori dalla chiesa ha dato la benedizione ad agricoltori e mezzi.

L’evento è stato organizzato dalla sezione locale della Coldiretti guidata da Angelo Pagani. In conclusione, i partecipanti si sono ritrovati all’oratorio don Bosco per il pranzo sociale.

